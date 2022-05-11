Боец ДНР рассказал о тяжелом состоянии боевиков на «Азовстали»

Командир батальона резерва ДНР с позывным Кабан рассказал «Известиям, что бойцы крепко удерживают периметр завода «Азовсталь» и пресекают любые попытки боевиков прорвать оборону и позиции защитников Донбасса.

«Противник неоднократно предпринимает попытки уничтожения наших позиций, попытки прорыва и выхода в тыл нашим войскам. Все попытки мы пресекаем, огневые точки противника подавляем, определенные огневые средства уничтожаем, выйти противнику не даем никакого шанса», — рассказал Кабан.

Также он добавил, что противник находится в окружении в состоянии «агонии».

По словам бойца, боевики разбились на группы, перестали слушать командование.

Также он отметил, что они пытаются найти способ покинуть территорию завода.

«Они готовы прикидываться гражданскими, чтобы не сдаваться в плен», — сказал командир батальона резерва ДНР.

Отмечается, что в настоящее время силы ДНР проводят разведку и уничтожение огневых позиций украинских националистов по периметру. При этом бойцы ДНР не рискуют и полностью контролируют ситуацию.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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