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В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 26 мая

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Власти Республики Крым продлили высокий «желтый» уровень террористической опасности в Армянске, Джанкое и Красноперекопске. Об этом в среду, 11 мая, написал в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

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«Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 11 мая 2022 года до 20:00 26 мая 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов», — написал Аксенов.

Также режим распространяется на ряд государственных объектов. Среди них министерства транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промышленной политики и государственного комитета по водному хозяйству.

4 мая региональное правительство уже продлевало действие «желтого» уровня террористической опасности в семи районах. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на многочисленные случаи обстрелов российских регионов, заявил, что украинская армия не проводит военных операций на территории России.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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