В ЛНР на три дня приостановили действие комендантского часа

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на фоне предстоящего празднования Дня республики на трое суток приостановил действие комендантского часа, следует из указа, опубликованного на сайте главы ЛНР.

Отмечается, что указ в том числе будет распространяться в том числе на освобожденные территории республики.

«Приостановить действие комендантского часа, введенного на территории Луганской Народной Республики <...>, с 23:00 (совпадает с мск — Ред.) 11 мая 2022 года до 04:00 14 мая 2022 года», — говорится в документе.

12 мая ЛНР отметит восьмую годовщину со дня образования республики.