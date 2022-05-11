Штормовое предупреждение продлили в Ростовской области из-за заморозков

Региональное управление МЧС предупреждает жителей Ростовской области о заморозках. Температура воздуха опустится до –3 градусов.

По данным ведомства, штормовое предупреждение продлено на 12 мая. Заморозки вероятны в ночные и утренние часы, пишет RostovGazeta. В дневное время температура повысится до +21 градуса.

Ранее предупреждение о заморозках опубликовало ставропольское управление МЧС. Температура воздуха и почвы будет понижаться по ночам до –2 градусов 12 и 13 мая. Жителям региона рекомендовано защитить растения с помощью укрывного материала.