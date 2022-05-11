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Посол России указал на бездействие полиции при нападении в Варшаве

Посол России Андреев рассказал «Известиям» о бездействии полиции при нападении на него в Варшаве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Посол России в Польше Сергей Андреев после нападения на него на мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве рассказал в среду, 11 мая, «Известиям» о поведении полицейских.

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Посла, его супругу и группу дипломатов 9 мая поджидали в Варшаве поляки и украинцы, которые преградили им путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок.

«Потом начались скандирования, угрозы, тычки, пинки со сторон. Потом прилетел этот сироп несчастный. Вот минут 15, наверное, мы пытались хоть какой-то отклик от них получить, не получалось. Ну и мы вынуждены были двинуться в обратную сторону. Я остановился еще с журналистами поговорить. И тут как раз вдруг из засады выскочила полиция, которая принялась «усиленно обеспечивать», как потом сказал министр внутренних дел, «безопасный отъезд посла с кладбища», — рассказал Сергей Андреев.

При этом Андреев отметил, что «безопасное проведение церемонии полицейские не смогли организовать». По мнению посла, подготовка таких акций не могла проходить вне поля зрения правоохранительных органов Польши.

«А раз были в курсе, как минимум, наверное, держали на контроле и недоглядели или не захотели увидеть, бог их знает», — пояснил он.

Также в этот день российская сторона потребовала официальных извинений от руководства Польши по факту нападения на посла РФ.

О том, как российские дипломаты в Польше отстаивают интересы страны и защищают историческую правду, смотрите в программе «Известия. Главное» на Пятом канале в 00:00 15 мая.

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