В Берлине (Германия) по всему городу расклеили плакаты и стикеры и изображением президента Украины Владимира Зеленского, стилизованные под эмблему дивизии СС «Мертвая голова».

Плакаты сопровождаются надписью «Зеленский глупец».

Такая акция стала ответом на поздравление главы украинского государства граждан с Днем Победы над нацизмом. 9 мая Зеленский опубликовал в соцсети серию снимков, на одном из них был изображен украинский военный с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме. Однако спустя время пост был отредактирован, а фотография военнослужащего с нацистской символикой удалена.

В тот же день замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что снимок с изображением украинского военного, носящего на форме эту эмблему, связан с обелением нацизма в этой стране. Он также отметил, что Зеленский к тому же «никогда и не осуждал националистическую группировку «Азов».

3 апреля президент Украины признал группировку «Азов» частью украинской армии. Также он отметил, что якобы некоторые боевики за нарушения законов понесли наказания по решению судов.

31 марта МИД РФ обвинило западные СМИ в том, что они закрывают глава на зверства националистического полка «Азов» на Украине, отрабатывая политический заказ. В частности, этим занимаются представители прессы в Нидерландах, Бельгии, Великобритании и других странах, заявили во внешнеполитическом ведомстве.