В РФ запретили сделки в пользу внесенных в санкционный список лиц

Правительство России утвердило перечень юридических лиц, внесенных в санкционный список Москвы, в отношении которых запрещено проводить сделки в их пользу, включая платежи и операции с ценными бумагами. Соответствующее постановление опубликовано 11 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

«Во исполнении указа президента РФ от 3 мая <...> правительство РФ постановляет утвердить прилагаемый перечень юрлиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры», — говорится в постановлении.

Так, помимо вышеперечисленных запретов на операции, не разрешается совершать сделки, предусматривающие заход в российские порты судов, принадлежащих или застрахованных лицами, находящимися под санкциями, в их интересе или по их поручению.

В список вошла 31 компания из Германии, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура. Среди них, в том числе, бывшие европейские дочерние компании «Газпрома», трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.

3 мая президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Указ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. Кроме того, нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями.

31 марта Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, предусматривающий новую систему оплаты по контрактам. По его словам, для приобретения российского газа западные страны должны будут открыть рублевые счета в банках РФ, с которых будет вестись оплата газа в российской валюте. Отсутствие соответствующих платежей российская сторона будет считать неисполнением обязательств со стороны покупателей.

7 марта правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, ее физических и юридических лиц недружественные действия. Поручение об этом дал глава государства. В перечень вошли США и Канада, страны Европейского союза, Великобритания и ее островные территории, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур и др. государства.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил Путин.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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