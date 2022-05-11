Кузнечный фестиваль проведут в Пскове

В Пскове анонсировали проведение в городе кузнечного фестиваля. Он состоится с 15 по 17 июля. О мероприятии рассказал его организатор и идейный вдохновитель, кузнец Тимофей Силич.

По его словам, которые приводит Псковская лента новостей, кузнечные фестивали проходят во многих городах, а в Пскове, который являлся историческим центром кузнечного дела с XII века, подобного мероприятия до сих пор не было.

Идея проведения фестиваля возникла у Силича в процессе общения с зарубежными мастерами на конференции в Буэнос-Айресе. В 2020 году прошло собрание кузнецов в Доме ремесел, на котором решили сделать общую работу в рамках Дня скобаря. Затем появилась мысль расширить формат и не просто организовать городской праздник, а фестиваль.

Планируются два конкурса: творческий и ремесленнический. Участникам предстоит сделать фрагмент композиции, которая будет демонстрироваться на месте.

На фестиваль должны приехать 30 профессионалов и 30 учеников кузнецов со всей России. Мероприятие проведут на средства регионального и президентского грантов.