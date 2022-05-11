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Страны — члены НАТО не увидели рисков для своей территории со стороны РФ

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Фото: TAСС/EPA/Stephanie Lecocq
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Члены НАТО не видят рисков для своих территорий со стороны РФ. Такое заявление в среду, 11 мая, сделал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Геоана в Вашингтоне.

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«Мы не видим, чтобы Россия сегодня имела военные возможности совершить что-либо враждебное против НАТО. Мы видим своего рода благоразумие со стороны российских сил перед лицом массированного наращивания сил НАТО на восточном фланге», — заявил Геоана в ходе брифинга.

Он также добавил, что на какой-то срок военный потенциал РФ якобы будет ослаблен.

Ранее в этот же день глава МИД России Сергей Лавров указал, что Москва не хочет видеть войну в Европе, однако именно страны Запада постоянно говорят о том, что РФ надо нанести поражение.

Кроме того, по его словам, завершение российской спецоперации по защите жителей Донбасса прекратит попытки Запада подрывать международное право.

8 мая лидеры стран G7 заявили о намерении «не допустить победы России на Украине». По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, так лидеры стран «большой семерки» признали успехи Вооруженных сил России в спецоперации по защите Донбасса.

Ранее, 8 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что продолжая обеспечивать Украину дополнительным вооружением, НАТО ведет дело к затягиванию конфликта. При этом она указала на то, что Североатлантический альянс уже давно воюет «на стороне и руками Украины».

7 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время визита в Киеве впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. Комментируя это, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что говорить о новой архитектуре безопасности в Европе затруднительно на фоне заявлений Борелля, что всё нужно решать «на поле боя».

До этого, 5 апреля, заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин рассказал, что Запад, по сути, ведет подготовку к ведению военных действий на восточном направлении. По его словам, в близости границ РФ и Белоруссии уже сегодня находятся силы НАТО.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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