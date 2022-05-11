Следователи РФ предъявили обвинения четырем офицерам 36-й бригады ВСУ

Военные следователи Следственного комитета России предъявили обвинения четырем бойцам 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, обвиняемым в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом сообщили в среду, 11 мая, в пресс-службе СК РФ.

Среди обвиняемых оказались начальник артиллерии подполковник Роман Шостак, командир самоходной артиллерийской батареи старший лейтенант Денис Назаров, командир второго самоходного артиллерийского дивизиона подполковник Александр Плотников и командир самоходной артиллерийской батареи старший лейтенант Сергей Палийчук.

По данным следствия, 24 февраля Роман Шостак для устрашения населения и дестабилизации органов власти ДНР приказал обстрелять из артиллерии населенный пункт Октябрь в ДНР, в котором находилось только гражданское население. Никаких мер для уведомления гражданского населения принято не было.

Старший лейтенант Назаров с подчиненными ему военнослужащими исполнил незаконный приказ Шостака и обстрелял населенный пункт Октябрь.

Кроме этого, с 25 по 28 февраля Шостак приказал Плотникову обстрелять из артиллерии населенные пункты Сартана, Талаховка и Ленинская ДНР. Палийчук с подчиненными обстрелял указанные территории.

Также с 26 февраля по 10 марта Шостак неоднократно отдавал приказы об обстреле из артиллерии населенных пунктов Коминтерново, Дзержинское, Водяное, Широкино, Ленинское, Саханка, а также жилых районов Мариуполя, пансионата «Дончанка» ДНР.

В сообщении ведомства отмечается, что следователи продолжают сбор доказательной базы, устанавливаются иные лица, причастные к этим преступным действиям.

10 мая также жители микрорайона Текстильщик рассказали, как ВСУ обстреляли жилые дома в Петровском районе Донецка.

В тот же день сообщалось, что девять мирных жителей получили ранения при обстреле Донецка со стороны украинских боевиков. Атаке в понедельник подвергся Кировский район. В числе пострадавших девочка-подросток 2007 года рождения, а также четыре мужчины и четыре женщины.

С середины февраля в ДНР и ЛНР ухудшилась обстановка из-за обстрела со стороны украинских военных. 24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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