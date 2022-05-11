Водитель сбил четверых детей на пешеходном переходе в Нижегородской области

В Нижегородской области водитель сбил на пешеходном переходе четверых детей. Об этом в среду, 11 мая, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

По данным «Известий», инцидент произошел на пешеходном переходе в городе Выкса ранее в этот день. Четверо несовершеннолетних переходили дорогу на пересечении улиц Красные Зори и Островского на зеленый сигнал светофора. Водитель автомобиля Lada Priora 2003 года рождения мчался на красный свет и сбил детей.

Пострадавших доставили в Выксунскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести, сообщает телеканал «Звезда». Как уточняет телеканал «360», травмы получили две девочки и мальчик 2013 года рождения, а также девочка 2007 года рождения. После обследования троих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По данным МВД Нижегородской области, трое детей получили закрытые черепно-мозговые травмы с сотрясением мозга, один ребенок направлен на амбулаторное лечение, пишет НСН.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося, пишет Life.ru.

5 мая автомобиль сбил женщину и ребенка на северо‑западе Москвы на трамвайных путях на пересечении улицы Сходненская и улицы Фабрициуса. Водитель машины выехал на встречную полосу, чтобы объехать поток машин, и допустил столкновение с пешеходами. У пострадавшей госпитализированной женщины диагностировали перелом основания черепа. Мальчик в возрасте 1 год 9 месяцев получил ушиб руки и языка, его также госпитализировали.