Табличку посольства Польши в Москве облили красной краской

В Сети появилось видео, на котором неизвестные люди обливают красной краской табличку посольства Польши в Москве.

В кадрах заметно, как трое мужчин обливают красной краской табличку посольства и окно в помещения для охраны. Личность правонарушителей не установлена.

Ранее в этот день российская сторона потребовала официальных извинений от руководства Польши по факту нападения на посла РФ во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат в День Победы.

Посла, его супругу и группу дипломатов 9 мая поджидали в Варшаве поляки и украинцы, которые преградили им путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок.

Сам посол предположил, что подготовка к нападению на него могла осуществляться совместно с польскими спецслужбами.

Российская дипмиссия в Польше в День Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, планировала организовать ежегодную акцию «Бессмертный полк» и возложить венки на мемориальном кладбище солдат Советского Союза. Соответствующее письмо с запросом было направлено в мэрию Варшавы. Однако МИД Польши уведомил российское посольство нотой, что не рекомендует дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов, а также «Бессмертного полка».