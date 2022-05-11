Дополнительный платный пляж откроют в Омске

В Омске откроют еще один платный пляж. Он появится неподалеку от Кемеровской улицы. VIP-уголок оборудуют на городском Первомайском пляже.

Территорию уже отгородили и начали благоустраивать. Вскоре туда привезут бунгало и шезлонги. В следующем сезоне на пляже может появиться бассейн, если будет спрос на подобные услуги у жителей города, пишет ИА «Город55».

Это будет уже четвертый платный пляж в Омске. В летний сезон в городе действуют коммерческие пляжи «Центральный», «Пиратский остров» и пляж с бассейнами в «Парке на Кольцево».

Каждое лето в городе открывается пять бесплатных пляжей. На них жители могут только загораться, так как купаться в Иртыше запрещено из-за качества воды, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».