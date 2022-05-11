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США указали Зеленскому на важность контроля за поставками оружия Запада

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Capt. Tobias Cukale
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Должностные лица США в диалоге с президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением заявили о важности контроля за поставками западного оружия. Об этом в среду, 11 мая, рассказал министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса Соединенных Штатов.

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«Когда я встречался с президентом Зеленским и министром обороны [Украины Алексеем] Резниковым в Киеве примерно две недели назад, я подчеркнул важность подотчетности, и его [украинского лидера] начальник Генштаба тоже принимал участие в той встрече, а также важность гарантирования того, что они отслеживают распределение нашей «чувствительной» [военной] техники, которая развертывается [на Украине]», — сказал он в ходе слушаний, трансляция велась в официальном Twitter Пентагона.

Остин подчеркнул, что подотчетность является важным вопросом для всех, добавив, что в настоящее время у США нет людей «на земле», что осложняет контроль за передаваемым киевским властям оружия.

9 мая президент США Джо Байден подписал принятый обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. В нем говорится, что ускоренные механизмы поставок оружия будут созданы не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта. Инициатива была выдвинута группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином (сенатор от штата Техас). При этом в Белом доме раскрыли информацию о том, что Байден исчерпал предоставленные ему финансы на военную помощь Украине.

Позднее Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме почти $40 млрд.

По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, продолжая выделять средства на военную поддержку Киеву, США не проявляют «любовь к Украине», а желают нанести тяжелое поражение России.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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