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Плановое отключение горячей воды начнется в Подмосковье 1 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Плановое отключение горячей воды в Московской области стартует с 1 июня. Об этом в среду, 11 мая, говорится на сайте регионального правительства.

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В ведомстве отметили, что в Подмосковье завершается отопительный сезон, а энергетики начинают готовиться к следующему осенне-зимнему периоду, пишет РИАМО.

Для проведения профилактических и ремонтных работ на котельных с 1 июня в муниципалитетах области начнутся плановые отключения горячего водоснабжения, сообщает сайт kp.ru.

Так, отключение горячей воды пройдет с 1 июня по 31 августа на срок не более 14 календарных дней, отмечает RT. График и сроки отключения жители региона могут узнать на тематическом информационном ресурсе «Интерактивная карта коммунальных услуг», пишет агентство городских новостей «Москва».

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин рассказал, что уточнить сроки отключения горячей воды можно не только на интерактивной карте — оповещения заранее будут приходить на электронную почту, если подключить такую услугу, или в Telegram-боте.

Он напомнил, что в период плановых отключений горячей воды специалисты ремонтируют котельные, приводят в порядок все трубопроводы и остальное оборудование, отмечает телеканал «360».

В феврале в правительстве Московской области рассказали, что в регионе к 2025 году намерены построить и модернизировать более 100 объектов водоснабжения. По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, в течение трех лет более 500 тыс. человек обеспечат чистой питьевой водой в рамках реализации программы «Чистая вода». В частности, будут построены водозаборные узлы, станции водоочистки, водоподготовки, сети.

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