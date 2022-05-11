Путин назвал образцовыми действия 15-й отдельной Александрийской бригады

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал действия военнослужащих 15-й отдельной Александрийской бригады образцом выполнения воинского долга в ходе спецоперации по защите Донбасса. Текст телеграммы, адресованной командованию и личному составу бригады, опубликован в среду, 11 мая, на сайте Кремля.

«Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — подчеркнул президент.

Путин напомнил, что ранее бригаде было присвоено почетное наименование «гвардейская», отметив, что это высокая честь и признание особых заслуг, «проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и государственных интересов России».

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