Чесаков покинул пост главы совета директоров Тинькофф-банка

Глава совета директоров Тинькофф-банка Георгий Чесаков ушел с поста и намерен уехать из России. Об этом в среду, 11 мая, заявили в пресс-службе компании.

«В соответствии с ранее озвученными планами Георгий Чесаков сосредоточится на международных проектах и, соответственно, переедет»,— говорится в сообщении банка.

В течение пяти лет, с 2006 по 2011 год, Чесаков работал в команде основателей банка Тинькофф операционным директором и председателем правления. С 2017 года он занимал должность вице-президента по развитию новых каналов привлечения клиентов, а затем занял пост генерального директора «Тинькофф Мобайл».

В апреле в банке заявили о намерении провести ребрендинг, отказавшись от старого бренда уже в этом году. В рамках ребрендинга также планируется сменить название организации.