Россиянам предложили льготную ипотеку в Крыму

ПСБ запустил ипотеку в Севастополе и Республике Крым, сообщила пресс-служба банка.

Линейка ипотечных программ включает продукты с различными лимитами, сроками кредитования и процентными ставками. В частности, заемщики могут получить ипотеку по льготным ставкам в рамках программ с господдержкой.

Так, ставка по «Госпрограмме-2020» составляет от 8,59%, по программе «Семейная ипотека» — от 5%, по «Госпрограмме. Военная ипотека» — 7%. Первоначальный взнос по всем трем программам составляет от 15%, максимальный размер кредита равен 6 млн рублей по семейной ипотеке и льготной программе с господдержкой, по «Госпрограмме. Военная ипотека» — 3,68 млн рублей.

Также в рамках программы «Семейная ипотека» заемщикам доступно рефинансирование кредита по ставке от 5%. По программе «Военная ипотека» кредит на первичном или вторичном рынке жилья можно получить по ставке от 6,6%, первоначальный взнос составляет от 20%, максимальный размер займа — 3,81 млн рублей. По программе рефинансирования военной ипотеки ставка составляет от 6,6%, максимальная сумма кредита — до 3,79 млн рублей.

Подать заявку и оформить ипотеку может любой гражданин РФ, независимо от региона проживания. Предварительное решение по кредиту заемщик получает в течение пяти минут.

Старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц отметил, что регион демонстрирует высокие темпы роста объема инвестиций в строительство, активно расширяется и обновляется социальная инфраструктура. «Это дополнительно стимулирует людей к покупке жилой недвижимости для жизни и отдыха на территории полуострова, а также повышает ее привлекательность для приобретения в инвестиционных целях», — подчеркнул он.

По его словам, ПСБ стал первым системно-значимым банком, который предложил свои услуги в Крыму, и у банка большие планы по развитию ипотечного кредитования в регионе. В ПСБ уверены, что сотрудничество с застройщиками, а также обширный спектр ипотечных программ позволит выводить на рынок больше жилых объектов, потенциальные заемщики смогут при этом улучшить жилищные условия и купить жилье не только для постоянного проживания, но и для курортного отдыха.

Ранее в банке заявляли о планах расширять свое присутствие в регионе и «наращивать объемы бизнеса по всем направлениям». В данный момент в Крыму работают два офиса ПСБ — в Севастополе и Симферополе.