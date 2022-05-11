Екатеринбург и Нижний Тагил оказались в дыму из-за лесных пожаров

Жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила жалуются на сильный смог, который накрыл города из-за лесных пожаров. Запах гари ощущается во всех районах этих городов, пишут жители в местных пабликах.

Vostokmedia со ссылкой на региональный департамент информационной политики сообщает, что за последние сутки в Свердловской области потушили 23 природных пожара. 14 пожаров из действующих удалось оперативно локализовать.

Специалисты Уральского управления Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендовали жителям при возможности не выходить на улицу, пользоваться масками и не открывать окна.

В конце апреля трассу Екатеринбург–Курган заволокло дымом после природного пожара в Курганской области, который произошел недалеко от дороги. С вечера 28 апреля трасса была перекрыта для движения машин. Утром в пятницу, 29 апреля, инспекторы начали пропускать автомобили.