В Хабаровском крае отчим изнасиловал и убил падчерицу

В поселке Ванино (Хабаровский край) отчим изнасиловал и убил 15-летнюю падчерицу, ранил жену, а после покончил с собой. Об этом стало известно «Известиям» в среду, 11 мая.

По предварительным данным, мать девочки пришла домой и увидела, что ее муж насилует дочь, тогда мужчина схватил нож и набросился на супругу, нанеся ей ранение.

Кроме того, в процессе конфликта, он нанес несколько ножевых ранений школьнице, от которых она скончалась.

После произошедшего мужчина совершил самоубийство.

В октябре сообщалось, что за изнасилование несовершеннолетних — независимо от их возраста — предлагают давать до 20 лет лишения свободы или приговаривать к пожизненному заключению.