Стоимость владения фургоном Gaz Sobol выросла на 19,5%

За четыре месяца стоимость владения Gaz Sobol 2752-6750 выросла на 19,5%. Об этом 11 мая сообщил портал Napinfo.

Изменение стоимости владения новыми LCV с декабря 2021 года по апрель 2022 года изучили специалисты агентства Russian Automotive Market Research.

Анализ представлен на примере Gaz Sobol 2752-6750: цельнометаллический фургон, бензиновый двигатель, 106 л.с. Стоимость владения рассчитывалась при условии покупки автомобиля за незаемные средства, владения автомобилем в Москве в течение пяти лет и среднегодовом пробеге 50 тыс. км.

По данным аналитиков, затраты на шины и шиномонтаж увеличились на 35,6 %.

При изучении стоимость владения учитываются все затраты на региональном уровне, включая стоимость запасных частей к автомобилям, количество и стоимость нормо-часов, частоту технического осмотра и текущего ремонта, стоимость топлива, стоимость шин и так далее.

Ранее в среду сообщалось, что в России продажа новых легковых и легких коммерческих автомобилей в апреле уменьшилась на 78,5% по сравнению с апрелем прошлого года.

В прошлом месяце было реализовано 32 706 машин (в апреле 2021-го —151 964). За январь–апрель продажи новых автомобилей в стране снизились на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 293,8 тыс.

Больше всего в РФ в апреле было продано машин брендов «АвтоВАЗ» (8,5 тыс.), Kia (4,6 тыс.), Hyundai (4,1 тыс.), Renault (2,2 тыс.), «Группа ГАЗ» (около 1,9 тыс.).