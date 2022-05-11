В ГД назвали хамским действием и провокацией инцидент с послом России в Польше

Инцидент с российским послом в Варшаве Сергеем Андреевым, которого 9 мая облили красной краской, — это провокация и хамское действие. Об этом в среду, 11 мая, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, им [Польше] придется серьезно отвечать за все свои поступки. <…> Это за пределами допустимого. То, что облили [российского посла Андреева красной краской], это провокация. Они ждут ответных таких же действий, но вот здесь зеркально поступать мы не будем ни в коем случае, потому что это хамское действие», — подчеркнул он.

Ранее в этот день российская сторона потребовала официальных извинений от руководства Польши по факту нападения на посла РФ во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат в День Победы. Данное заявление было оглашено вызванному в МИД России польскому послу Польши Кшиштофу Краевскому.

Отмечалось, что решение о дальнейших шагах будет принято в зависимости от реакции Варшавы на требования Москвы.

Российского посла Андреева, его супругу и группу дипломатов 9 мая поджидали в Варшаве возмущенные поляки и украинцы, которые преградили им путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок.

Сам посол отмечал, что не пострадал. Он также заявил, что местные польские власти дискредитировали себя реакцией на нападение в День Победы. Помимо этого, он предположил, что подготовка к нападению на него могла осуществляться совместно с польскими спецслужбами.

После этого инцидента Москва выразила решительный протест польским властям. В заявлении МИД РФ потребовал от Варшавы организовать проведение церемонии возложения памятного венка для российского посла, которому помешали неонацисты, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.

Однако на следующий день заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что в Варшаве хотели закрыть тему нападения на посла России Сергея Андреева, ограничившись выражением сожаления.