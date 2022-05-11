Порядка 40 гаражей снесут в одном из районов Уссурийска

В Уссурийске в районе Кирзавода снесут целый гаражный сектор. В течение 25 дней уберут сразу 36 нестандартных объектов.

ИА UssurMedia в городской администрации рассказали, что специалисты управления градостроительства выявили самовольное размещение металлических конструкций в пределах дома на улице Губрия.

Хозяева объектов не имели документов на земельные участки для размещения гаражей, что является нарушением законодательства и правил благоустройства.

В случае если хозяева сами не уберут конструкции, этим займется администрация.