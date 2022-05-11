Болгария заявила о договоренности по поставкам СПГ из США

Болгария заявила, что договорилась с властями США о поставках в страну сжиженного природного газа (СПГ) уже в июне 2022 года. Об этом в среду, 11 мая, говорится на сайте республиканского правительства.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков ранее встретился в Вашингтоне с вице-президентом США Камалой Харрис, пишет НСН. По итогам встречи была достигнута договоренность о стартующих в следующем месяце поставках СПГ в Болгарию по ценам якобы ниже, чем текущие у «Газпрома». При этом сами цены раскрывать стороны не стали.

При этом Харрис отметила «решительные действия» Софии по защите своего «энергетического суверенитета», пишет сайт kp.ru.

Петков же отметил, что партнерство между Софией и Вашингтоном является важной частью достижения газовой независимости Болгарии, пишет RT.

10 мая у Петкова состоялся разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они обсудили возможности партнерства для диверсификации энергоснабжения Болгарии и региона в целом, а также модернизацию болгарских ВС.

«Газпром» 27 апреля полностью остановил поставки в адрес Болгарии и Польши из-за отказа этих стран перейти на схему оплаты газа рублями. Холдинг также предупредил, что в случае несанкционированного отбора российского топлива из транзитных объемов в третьи государства поставки будут сокращены на этот объем, пишет Life.ru.

Тогда же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Болгария и Польша всё равно получат необходимый ей объем газа, но от соседних по Евросоюзу стран.

4 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. По его словам, новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость из-за блокировки российских резервов странами Запада.

23 марта на фоне антироссийских санкций президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

11 мая в Министерстве энергетики России сообщили, что РФ и Белоруссия переходят на систему оплаты газа в рублях. По информации ведомства, стороны определили условия формирования цен на голубое топливо до конца текущего года, отмечает телеканал «Звезда». Так, глава Минэнерго РФ отметил высокий потенциал двустороннего взаимодействия России и Белоруссии по всем направлениям в энергетике и его последовательное развитие.