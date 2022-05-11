Прямой эфир
Сюжет:

Болгария заявила о договоренности по поставкам СПГ из США

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Болгария заявила, что договорилась с властями США о поставках в страну сжиженного природного газа (СПГ) уже в июне 2022 года. Об этом в среду, 11 мая, говорится на сайте республиканского правительства.

От газа до отказа: кто может остаться без сырья вслед за Польшей и Болгарией
И как решения российской компании скажутся на стоимости голубого топлива

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков ранее встретился в Вашингтоне с вице-президентом США Камалой Харрис, пишет НСН. По итогам встречи была достигнута договоренность о стартующих в следующем месяце поставках СПГ в Болгарию по ценам якобы ниже, чем текущие у «Газпрома». При этом сами цены раскрывать стороны не стали.

При этом Харрис отметила «решительные действия» Софии по защите своего «энергетического суверенитета», пишет сайт kp.ru.

Петков же отметил, что партнерство между Софией и Вашингтоном является важной частью достижения газовой независимости Болгарии, пишет RT.

10 мая у Петкова состоялся разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они обсудили возможности партнерства для диверсификации энергоснабжения Болгарии и региона в целом, а также модернизацию болгарских ВС.

«Газпром» 27 апреля полностью остановил поставки в адрес Болгарии и Польши из-за отказа этих стран перейти на схему оплаты газа рублями. Холдинг также предупредил, что в случае несанкционированного отбора российского топлива из транзитных объемов в третьи государства поставки будут сокращены на этот объем, пишет Life.ru.

Тогда же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Болгария и Польша всё равно получат необходимый ей объем газа, но от соседних по Евросоюзу стран.

4 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. По его словам, новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость из-за блокировки российских резервов странами Запада.

23 марта на фоне антироссийских санкций президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

11 мая в Министерстве энергетики России сообщили, что РФ и Белоруссия переходят на систему оплаты газа в рублях. По информации ведомства, стороны определили условия формирования цен на голубое топливо до конца текущего года, отмечает телеканал «Звезда». Так, глава Минэнерго РФ отметил высокий потенциал двустороннего взаимодействия России и Белоруссии по всем направлениям в энергетике и его последовательное развитие.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022