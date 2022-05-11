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Эндокринолог рассказала о способе есть сладкое и худеть

Эндокринолог Павлова рассказала о способе есть сладкое и худеть
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Соблюдать диету, худеть и при этом не исключать из рациона сладости возможно. Об этом 11 мая заявила врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова.

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Так, по ее словам, необходимо научиться разделять сладкое на два типа: с сахаром и белой мукой, а также десерты на стевии или эритритоле и на безопасной муке. Под определение таковой подпадают кукурузная, гречневая и полбяная.

«Если мы рассматриваем снижение веса у человека с нормальным сахаром крови, то им можно в небольшом количестве оставить сладкое при похудении, особенно это касается молодых людей в возрасте до 25 лет. Но сначала нужно съесть белок и клетчатку и только после этого есть десерт. Пациентам с сахарным диабетом есть такие десерты нельзя, потому что человек получит сильные скачки сахара крови — до 13–15 ммоль/л», — рассказала Павлова на своем YouTube-канале.

По словам эксперта, глюкоза способна повредить стенки сосудов и вызвать проблемы со зрением, диабетическую стопу и другие негативные последствия. Десерты на безопасной муке при этом можно как здоровым людям, так и страдающим сахарным диабетом, так как подобная продукция не повышает резкими темпами сахар и не отражается на весе.

19 апреля врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания Наталья Денисова рассказала, какой завтрак помогает сбросить вес.

Она указала на то, что завтрак должен быть сбалансированным: в организм должны поступать белки, жиры, углеводы, чтобы обеспечить его полноценную работу. Оптимальным завтраком, по словам Денисовой, являются каши из круп — гречневая, пшенная, овсяная, ячневая. Малоочищенные крупы содержат максимальное количество пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ. Этот завтрак можно дополнить молоком, сливочным или растительным маслом.

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