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Чрезвычайный класс пожароопасности сохранится в лесах Приангарья

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В Иркутской области в лесах сохраняется высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности. Распространению возгораний способствует усиливающийся ветер. Такой прогноз сделали в региональном Гидрометцентре.

В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохраняются условия для схода лавин, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области.

Специалисты настоятельно рекомендуют жителям и приезжим быть предельно осторожными в лесах, ограничить там пребывание и въезд на транспортных средствах.

Особый противопожарный режим действует на территории 21 района Приангарья, а также Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Черемхова, Свирска, Саянска, Зимы, Тулуна. Он продлится до 15 июня.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил об ответственности губернаторов за борьбу с лесными пожарами. По его словам, у регионов есть все полномочия и специальная техника для предотвращения возгораний в лесах. Путин напомнил, что в российском законодательстве детально прописана ответственность в связи с пожарами.

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