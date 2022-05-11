Эксперт ВШЭ оценил разрешение Земана 103 гражданам Чехии присоединиться к ВСУ

Разрешение президента Чехии Милоша Земана 103 гражданам страны присоединиться к украинской армии исключительно возмутительно, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Об этом он заявил в среду, 11 мая, в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, подобное решение полностью укладывается в русло западной политики и подхода к украинскому конфликту.

«Они не вступают в войну с Россией напрямую, но всячески поддерживают Украину поставками вооружений и военной техники, предоставлением разведданных. Это исключительно возмутительно, и говорит о том, что Запад де-факто является стороной в этом конфликте, и подтверждает ту точку зрения, что НАТО ведет прокси-войну против России и что природа украинского конфликта заключается не в конфликте Украины и России, а в конфликте НАТО и РФ», — подчеркнул Суслов.

Он также напомнил, что положение наемников на Украине будет «незавидным» в случае их попадания в плен.

«Справедливым было заявление Минобороны России о том, что подобного рода наемники не будут рассматриваться в качестве военнопленных и на них не распространяются статьи Женевских конвенций о военнопленных», — заключил эксперт.

Ранее в этот день представитель Земана Иржи Овчачек сообщил, что глава чешского государства подписал решение о согласии на вступление в ряды ВСУ 103 граждан страны.

По данным издания CTK, официальный запрос на службу в ВСУ подали практически 400 человек. Там также отметили, что чешские добровольцы уже принимали участие в боях на Украине. Как уточняет издание, гражданам Чехии запрещено служить в иностранной армии без разрешения президента страны.

Следственный комитет РФ заявил о том, что наемники более чем из 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований. Всего на данный момент насчитывается 16 подобных группировок.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка в связи с обстрелами со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.