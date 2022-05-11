Проект «Освобождение» за месяц помог воссоединиться десяткам семей

Спецпроект «Освобождение», созданный по инициативе «Известий», за первый месяц помог воссоединиться десяткам семей. Журналисты «Известий» ежедневно встречаются с мирными жителями, оставшимися без крова, самых необходимых вещей, без связи, потерявшими своих родных и близких.

Инициатор проекта, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин, рассказал, что придумал этот проект под впечатлением от Мариуполя, где впервые к съемочной группе бросились люди, которые больше месяца сидели в подвалах без связи. Всем им надо было связаться с родными. Позже он понял, что таких людей очень много и процесс коммуникации надо как-то систематизировать.

На протяжении месяца военкоры «Известий» во время подготовки репортажей ежедневно записывают видеообращения мирных жителей — тех, кто эвакуировался из зоны боевых действий и кто остается в городах.

«Мы старались записывать людей, которые находились в тяжелодоступных местах, у которых не было возможности эвакуироваться. Пробирались к ним под прикрытием, забирались в подвалы. Там были и дети, и пожилые, и раненые. В один из дней мы зашли в подвал, в котором сидело 50 человек. Записали почти всех», — говорит Валентин Трушнин.

Все снятые короткие видео, где люди представляются, называют свой год рождения, адрес и того, кого они ищут, публикуются на специально созданном сайте «Освобождение».

Корреспондент «Известий» Денис Кулага, помимо сайта, выкладывает записанные видеообращения в своем личном Telegram-канале.

Всего за месяц таких видеообращений снято и выложено на странице проекта уже более 160. География расширяется — сейчас помимо Мариуполя, там размещены обращения из Рубежного, Попасной, Первомайска. Уже несколько десятков семей нашли друг друга и воссоединились благодаря военкорам «Известий» и той гуманитарной миссии, которую они взяли на себя.

В специально созданный для обратной связи канал в Telegram наши сотрудники получили уже более 600 вопросов и обращений от тех, кто ищет своих родственников на Украине.

«Известия» готовы предоставить свою площадку для всех коллег, работающих на Украине, кто также встречается с людьми, которым требуется такая простая и естественная для всех нас вещь — сообщить родным и друзьям, что они живы, подать о себе весточку.

Для сбора видео «Известия» предложили использовать электронную почту osv@iz.ru и в Telegram @osv_izru.