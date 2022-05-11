BMW отзовет в России 866 автомобилей для проверки ремней безопасности

В России будут отозваны 866 автомобилей немецкого производства BMW X1 (серия F48), X2 (серия F39), изготовленных в период с января по март 2022 года, причиной названа возможная неисправность ремней безопасности. Об этом 11 мая сообщил на своем сайте Росстандарт.

Ведомство опубликовало VIN-коды подлежащих отзыву автомобилей.

«На затронутых автомобилях были установлены передние ремни безопасности (со стороны водителя и со стороны пассажира), на которых во время изготовления, возможно, был поврежден газовый микрогенератор», — отметили в Росстандарте.

Это в аварийной ситуации может привести к неправильной функции удерживания водителя или пассажира. На отозванных автомобилях проведут проверку ремней и при необходимости бесплатно их заменят.

Уполномоченные представители изготовителей ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв письмами или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Также владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым списком.

«Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита», — добавили в Росстандарте.

28 марта немецкая компания Audi отзовет с российского рынка 1226 автомобилей моделей A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, Q8, проданных в период с 2019 по 2022 год. На них будут проверены углы установки колес и при необходимости выполнен бесплатный ремонт.

В феврале немецкая компания Mercedes-Benz сообщила, что отзовет в России для ремонта 11 673 автомобиля CLS, E-Class, GLC, GLE, GLS и S-Class, реализованных в период с 2018 по 2021 год. На всех транспортных средствах актуализировали ПО для насоса системы охлаждения, а также произведена замена электрического переключающего клапана.