В Астраханской области у мужчины изъяли более 4 т рыбы

В Астраханской области сотрудниками Пограничного управления ФСБ России совместно с представителями службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору пресечена деятельность по незаконному обороту водных биоресурсов. Об этом 11 мая сообщило «Астрахань 24».

На территории одного из производственных помещений, расположенных в Приволжском районе, обнаружена партия рыбы осетровых пород общим весом свыше 150 кг. Сообщается, что помимо этого в холодильных установках было обнаружено около 4 т рыбы частиковых видов и более 200 кг щучьей икры.

Подтверждающие законность вылова и происхождения документы у владельца отсутствовали, было выявлено и нарушение технологического процесса переработки рыбы. По данному факту проводится проверка.

В апреле в Мурманске сотрудники пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району задержали мужчину во время погрузки незаконно добытого краба. У него изъяли 1282 комплекта конечностей и 147 брикетов мяса камчатского краба общим весом более 1,2 т. Ущерб водным биоресурсам РФ оценили в 17,5 млн рублей.

Возбуждено административное дело по ст. КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море».