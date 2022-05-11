Бывший солдат ВСУ рассказал об издевательствах в армии за русский язык

Бывший солдат ВСУ рассказал об издевательствах в армии за русский язык

2022-05-11 17:38:29

2022-05-11 17:38:29

2022-05-11 17:38:29

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