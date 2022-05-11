Критических отметок на реках Якутии во время половодья не зафиксировали

На реках Якутии пока не зарегистрировано критических отметок. Гидрологическая обстановка на территории республики развивается в соответствии с прогнозом. Ситуацию контролируют четыре оперативные группы регионального управления МЧС, в состав которых входят 44 человека и 14 единиц техники.

ИА YakutiaMedia пишет, что на территории Ленского района идет активная фаза ледохода на реке Лене. Нижняя кромка — на 30 км, а верхняя кромка — на 90 км выше Ленска. Протяженность ледохода — 60 км. За сутки он проходит 54 км. Вскрытие реки Лена на участке Ленск–Нюя Ленского района прогнозируется с 11 по 13 мая.

Глава республики Айсен Николаев на заседании оперативного штаба по безопасному пропуску весеннего половодья сообщил, что у специалистов вызывает обеспокоенность ситуация на Колыме, в первую очередь в Среднеколымске и Зырянке. В Среднеколымске будут укреплять дамбу, долгое время считавшуюся бесхозной. Правительство приняло решение о выделении на эти цели 8,8 млн рублей.

Глава республики поручил обратить внимание и на состояние других гидротехнических сооружений, следить за ситуацией на малых реках, а в случае их выхода из берегов — незамедлительно ликвидировать последствия.

ИА SakhaNews со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщает, что в этом году в Якутии увеличили запас материального резерва на общую сумму 103 млн рублей, закупили палатки, лодки, генераторы и мягкие резервуары для воды. В органах местного самоуправления создали запас материальных, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного жизнеобеспечения на сумму 191 млн рублей.

Органы местного самоуправления проверили пункты временного размещения населения. Всего будет 273 стационарных пункта вместимостью более 28 тыс. человек.