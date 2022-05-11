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В России предложили ограничить скорость электросамокатов и моноколес

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министерство промышленности и торговли, мэрия Москвы и государственный научный центр «НАМИ» намерены добиться, чтобы все ввозимые в РФ электросамокаты, моноколеса и гироскутеры имели предустановленный производителем ограничитель скорости 25 км/ч. Об этом 11 мая сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Минпромторг.

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Также речь идет о том, чтобы эти транспортные средства имели функцию автоматического замедления в парках и систему спутникового слежения.

Правила сертификации «электрических средств индивидуальной мобильности» могут установить в новом ГОСТе. Все перечисленные ограничения уже используют операторы кикшеринга, теперь их распространят на других пользователей.

Стандарт с требованиями к «электрическим средствам индивидуальной мобильности» проходит согласования. Головной разработчик — НАМИ, в процессе участвует также департамент транспорта Москвы. Как отметили в ведомстве, все ввозимые в РФ и производимые в стране ЭСИМ будут сертифицироваться на соответствие новому стандарту.

Спутниковая система принудительно ограничит скорость в заданных районах, а «пешеходный режим» с ограничением скорости 6 км/ч предполагает, что электросамокат будет подавать «отличительный и видимый световой сигнал» для водителя и окружающих.

Задний ход средства также должен быть ограничен 6 км/ч.

Член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов поделился мнением, что инициатива по установлению ограничения скорости до 25 км/ч для всех ввозимых в Россию электросамокатов поможет снизить количество ДТП с серьезными последствиями. Он подчеркнул, что данная инициатива по большей части направлена на повышение безопасности людей.

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов, напротив, заявил о неэффективности инициативы по установлению ограничения скорости для электросамокатов. По его мнению, даже на такой скорости водители могут задеть человека или испортить имущество.

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