Участник «Дома-2» разгромил салон красоты в Москве после жалобы жены

Участник реалити-шоу «Дом-2» Тигран Круглов разгромил салон красоты в Москве. В распоряжении «Известий» в среду, 11 мая, появилась видеозапись инцидента.

Накануне, 10 мая, Круглов ворвался в салон на Базовской улице, стал угрожать сотрудникам и громить интерьер парикмахерской.

Как оказалось, мужчина решил разобраться с сотрудниками салона после того, как его супруга заявила, что ей «покрасили волосы не так, как она хотела».

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что по факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов начали проверку.