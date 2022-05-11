Экс-министр Улюкаев выйдет на свободу 12 мая
ФСИН и прокуратура не стали обжаловать УДО экс-главы минэкономразвития России Алексея Улюкаева. Он выйдет на свободу 12 мая, сообщили в Московском районном суде в Твери.
«В суд не поступало жалобы от представителя прокуратуры или от какой-либо иной стороны процесса на решение об УДО Улюкаева. Завтра оно вступает в законную силу», — сообщили в суде.
29 апреля Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за получение взятки бывшего министра экономического развития РФ. Постановление было удовлетворено 27 апреля.
Как пояснили в суде, инстанция решила, что цель наказания Улюкаева достигнута, ввиду чего было удовлетворено ходатайство защиты об УДО.
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