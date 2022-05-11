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Российский МИД потребовал от Польши извинений за нападение на посла Андреева 9 мая

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Министерство иностранных дел РФ 11 мая потребовало от Польши извинений в связи с инцидентом с российским послом Сергеем Андреевым во время возложения цветов 9 мая на Смоленской площади в Варшаве. На сайте ведомства произошедшее охарактеризовали как «грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях».

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В МИД РФ также был вызван посол Польши Кшиштоф Краевский для разъяснения обстоятельств случившегося и выражения протеста.

«К. Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность Посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше», — говорится в сообщении.

Решение о дальнейших шагах будет принято, исходя из действий Варшавы.

Посла, его супругу и группу дипломатов 9 мая поджидали в Варшаве поляки и украинцы, которые преградили им путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок.

Сам посол отмечал, что не пострадал. Он также заявил, что местные польские власти дискредитировали себя реакцией на нападение в День Победы. Помимо этого, он предположил, что подготовка к нападению на него могла осуществляться совместно с польскими спецслужбами.

После этого инцидента Москва выразила решительный протест польским властям. В заявлении МИД РФ потребовал от Варшавы организовать проведение церемонии возложения памятного венка для российского посла, которому помешали неонацисты, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.

На следующий день заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что в Варшаве хотели закрыть тему нападения на посла России Сергея Андреева, ограничившись выражением сожаления. При этом глава польского МВД попытался оправдать нападавших.

Российская дипмиссия в Польше в День Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, планировала организовать ежегодную акцию «Бессмертный полк» и возложить венки на мемориальном кладбище солдат Советского Союза. Соответствующее письмо с запросом было направлено в мэрию Варшавы. Однако МИД Польши уведомил российское посольство нотой, что не рекомендует дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов, а также «Бессмертного полка».

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