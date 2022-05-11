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Житель Калужской области притворился гадалкой и обокрал свою знакомую

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Калужанин продал свою машину знакомой, а затем под видом целительницы пытался обокрасть женщину. Об этом сообщила 11 мая пресс-служба региональной полиции.

Сообщается, что мужчина создал в соцсети фейковую страницу и представился гадалкой покупательнице машины. Он рассказал ей, что на автомобиль наложено проклятье, поэтому необходимо провести обряд снятия порчи. Для этого нужно безвозмездно отдать машину прежним владельцам и оплатить услуги «целительницы», которые стоят более 500 тыс. рублей.

Потерпевшая выполнила условия и только потом осознала, что ее обманули и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение мошенника, который сразу же сознался в содеянном. На время следствия, которое проводит подразделение ОМВД России по Жуковскому району, на мужчину оформлена подписка о невыезде, уточнила газета «Весть».

Ранее в апреле в Барнауле было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 35-летней женщины. Потерпевшая перевела «ясновидящей» 1,12 млн рублей. В рамках уголовного дела была задержана жительница Ростовской области 1983 года рождения, которая в полном объеме вернула потерпевшей похищенную сумму.

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