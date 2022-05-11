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Политолог оценил соглашение между Лондоном и Стокгольмом о гарантиях безопасности

Политолог Данилов объяснил подписание Британией и Швецией соглашения о взаимных гарантиях безопасности
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Фото: REUTERS/Frank Augstein
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Глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов в среду, 11 мая, в беседе с «Известиями» объяснил, зачем Великобритания подписала соглашение о взаимных гарантиях безопасности с Швецией.

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«С точки зрения западных стран, речь идет о том, чтобы укреплять северный фланг. Великобритания всегда планировала более тесное сотрудничество с северными государствами, так что этот шаг (договор со Швецией о гарантиях безопасности — Ред.) выглядит логично», — отметил он.

К тому же, по словам эксперта, при подаче заявок Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс подобные сетевые региональные структуры могут снизить эффекты, проистекающие из неуверенности в консенсусе внутри НАТО.

«В целом, даже в НАТО действует практика, при которой страны заключают между собой договоры о партнерстве в сфере безопасности — соответствующий документ, в частности, подписали Британия и Франция», — добавил Данилов.

Ранее в этот день стало известно, что Великобритания и Швеция подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности. Предполагается, что аналогичная декларация будет подписана с Финляндией.

Как отметили в пресс-службе британского премьера, подписанные соглашения в том числе позволят Соединенному Королевству сотрудничать с ключевыми скандинавскими партнерами и их вооруженными силами во всех областях, включая киберпространство. Также предполагается совместная работа в области новых технологий и сбора разведданных.

11 мая газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источник сообщила, что Финляндия и Швеция могут подать заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели. Накануне министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что вступление стран в НАТО укрепит оборону всей Северной Европы.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно скажется на обстановке на европейском континенте. Он указал на то, что это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность. Дальнейшее расширение не принесет дополнительного спокойствия на европейский континент.

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