Машинист провалившегося под лед бульдозера погиб в Приамурье
В Зейском районе Амурской области на золотодобывающем участке погиб машинист бульдозера, провалившегося под лед. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев трагедии. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, которые отвечали за соблюдение правил безопасности при проведении работ, пишет ИА PriamurMedia.
Ранее сообщалось о возбуждении в Липецкой области уголовного дела по факту гибели 26-летнего рабочего на производстве. По предварительной информации, 26-летнего сотрудника придавило сепаратором, вес которого составляет более 1 т. Мужчина получил смертельную травму.