Власти Херсонской области обратятся к Путину с просьбой включить регион в состав России

Власти Херсонской области собираются обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. Об этом в среду, 11 мая, на пресс-конференции заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

«Город Херсон — это Россия», — подчеркнул замглавы областной администрации.

Вместе с этим Стремоусов сказал, что власти отказались формировать Херсонскую народную республику, отмечает НСН. Также на территории региона не станут проводить референдум, пишет Pravda.Ru.

По его словам, референдум в Крыму, который был проведет абсолютно законно, не восприняло мировое сообщество, которое сделало всё, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества.

«Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта РФ», — сказал он.

Стремоусов отметил, что до конца года власти Херсонской области подготовят законодательную базу для вхождения в состав России в виде субъекта, пишет РИАМО.

Также Стремоусов рассказал о планах назвать одну из улиц Херсона в честь скончавшегося 6 апреля лидера ЛДПР Владимира Жириновского, пишет «Ридус».

Ранее 11 мая научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с сайтом aif.ru объяснил, как Херсон может войти в состав России без референдума. По его словам, референдум может не потребоваться, если, например, включить Херсон в состав Крыма или если Херсонщина станет отдельным субъектом. Однако в этом случае придется менять Конституцию РФ, в которой указан список субъектов Федерации.

«В Основном законе упоминается Конституционное собрание. То есть конкретные уполномоченные лица. Это собрание может быть использовано», — пояснил Журавлев.

По мнению политолога, новый регион при его вхождении в состав России, скорее всего, возглавит местный чиновник. Он добавил, что у России есть материальные возможности для того, чтобы принять в свой состав новый регион.

Ранее в этот день постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов выразил мнение, что южные регионы Украины, освобожденные российскими войсками от украинских националистов, вероятно, войдут в состав России, сообщает сайт kp.ru.

Как напоминает телеканал «Звезда», ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркивал, что регион уже является «неотъемлемой частью большой семьи» — Российской Федерации.

В настоящее время в регион поступает гуманитарная помощь от российских военнослужащих. Так, 11 мая сообщалось, что военные доставили в город Херсон продукты весом более 10 т.

7 мая в Херсонской области исключили возможность каких-либо переговоров с Киевом. Представители власти региона отметили, что украинское руководство прибегает к запугиванию: возбуждаются уголовные дела с возможным пожизненным заключением, поступают открытые угрозы убийством, пишет Life.ru.

Также 7 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что жизнь в Херсонской области проходит «в мирном русле». Он уточнил, что на сегодняшний день, в частности, со стороны Украины нет органов власти, которые занимались бы каким-то досмотром, проверкой документов.

4 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что почти все города на юге Украины подключили к российскому интернету, пишет RT. По его словам, речь идет в том числе о Херсоне, Скадовске, Новой Каховке, Геническе, Мелитополе.

28 апреля Стремоусов исключил возвращение освобожденного региона обратно под контроль Украины.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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