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Посол Украины в ФРГ раскритиковал Берлин за нерешительность в поставках оружия

Посол Украины в ФРГ Мельник раскритиковал Берлин за нерешительность в поставках оружия
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Фото: Global Look press/IMAGO/Björn Trotzki
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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал Берлин за нерешительность в поставке оружия. Об этом он заявил в среду, 11 мая, в интервью французской газете Echos.

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«Несмотря на обещанную [канцлером ФРГ] Олафом Шольцем смену эпохи, [правительственная] коалиция не создает впечатления, что действительно готова быстро перейти к действиям», — сказал Мельник.

Посол Украины в Германии рассказал, что обещанные несколько недель назад ФРГ зенитные самоходные установки Gepard еще не доставлены на Украину, а боеприпасы до сих пор недоступны.

Он также считает, что поставка вооружения Украине не сделает Германию участницей конфликта и добавил, что нерешительность немецкой стороны «очень расстраивает».

Мельник добавил, что каждый день ожидания поставок вооружения стоит жизни украинцев.

10 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия поставит Украине современные танки и гаубицы, параллельно начнет обучение украинских военнослужащих.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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