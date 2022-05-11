Двое поджигателей травы заплатят за устроенные ими пожары в Приамурье
В Амурской области к штрафу в 2 тыс. рублей привлекли двух местных жителей за пожог травы. Также с них должны взыскать затраты на тушение пожаров, которые они устроили. В среднем сумма взыскания составит 78 тыс. рублей.
Амурская служба новостей со ссылкой на пресс-службу Амурского центра ГЗ и ПБ сообщает, что житель поселка Ерофей Павлович в Сковородинском районе случайно бросил на своей территории горящий окурок в сухую траву. Из-за сильного ветра огонь разгорелся, что создало угрозу деревянным постройкам на участке поджигателя и соседних участках.
Житель поселка Ивановка в Зейском районе также допустил пал сухой травы внутри населенного пункта. Мужчина с помощью огня решил избавиться от травы. Он не смог потушить пожар самостоятельно, возникла угроза всему селу. И в том и в другом случае возгорание ликвидировали прибывшие оперативно спасатели.
ИА PriamurMedia сообщает о крупном пожаре в поселке Магдагачи, который оставил населенный пункт без электричества почти на сутки. На то, чтобы устранить последствия аварии, ушло около трех дней.
Возгорание, возникшее 9 мая, повредило кабельные линии и уничтожило четыре садовых дома. Причина пала сухой травы пока не установлена.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае число погибших в результате природных пожаров возросло до восьми человек. Огнем было уничтожено 827 строений, включая 518 жилых домов, нежилые постройки, 9 социальных учреждений. Пожары возникли из-за короткого замыкания электропроводок и порывов ЛЭП, а также пала сухой травы.