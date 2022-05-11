Улицу в Херсоне планируют назвать в честь Жириновского

Одну из улиц в освобожденном от украинских националистов городе Херсоне планируют назвать в честь ушедшего из жизни российского политика и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Эту идею озвучил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, Жириновский часто предсказывал многие события.

«Это человек, который глубоко и искренне верил во всё, о чем говорил. Я думаю, мы так и сделаем, что в его честь будет названа улица в Херсоне», — сказал он.

Ранее в этот же день Стремоусов заявил о желании обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав России. Он добавил, что регион планирует полностью перейти под российское законодательство до конца года.

20 апреля депутаты фракции ЛДПР на встрече с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной предложили выпустить тираж купюр с портретом умершего 6 апреля Жириновского. В партии отметили, что это необходимо, чтобы увековечить политика.

7 апреля в ЛДПР сообщили, что намерены добиваться переименования Лукова переулка в Москве в переулок Жириновского. Отмечается, что в Луков переулок, где находится штаб-квартира ЛДПР и откуда начиналась история партии, в ближайшее время переедет Музей истории ЛДПР, он будет открыт для посетителей.

В политической силе намерены предложить, чтобы одно из высших учебных заведений, к которому Жириновский имел отношение, было названо его именем, а также установлена ежегодная стипендия его имени.

О смерти 75-летнего политика после продолжительной болезни стало известно 6 апреля. Прощание с Владимиром Жириновским состоялось 8 апреля в Колонном зале Дома союзов.

Президент России Владимир Путин присутствовал на церемонии.