Мишустин сообщил, что в России начинаются выплаты нового пособия на детей от 8 до 17 лет
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- Мишустин сообщил, что в России начинаются выплаты нового пособия на детей от 8 до 17 лет
Новые выплаты, положенные нуждающимся семьям с детьми от 8 до 17 лет, начались в среду, 11 мая. Об этом рассказал председатель правительства Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.
«Уже поступило свыше 2,5 млн заявок», — сообщил он.
Деньги нуждающимся будут доставляться «Почтой России» или перечисляться на банковские карты родителей. Для получения выплат можно подать заявление через портал государственных услуг, многофункциональные центры или Пенсионный фонд России.
Размер выплат составит от 6 до 12 тыс. рублей на каждого ребенка. В текущем месяце средства поступят сразу за два месяца — за апрель и май.
По данным «Газеты.Ru», заявления на соответствующие пособия начали принимать с 26 апреля по России и с 1 мая в Москве.
4 мая министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что государство окажет поддержку свыше 10 млн детям, растущим в семьях с финансовыми проблемами. Ежегодно государство планирует выделять на эти цели 1,2 трлн рублей.
Указ о ежемесячной выплате семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке президент РФ Владимир Путин подписал 31 марта. Размер зависит от дохода семьи, он составит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.
Условиями для получения выплаты являются наличие у ребенка российского гражданства и доход у семьи, не превышающий величину прожиточного минимума на душу населения. Кроме того, ребенок должен постоянно проживать на территории России.