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Дело возбудили после гибели женщины с ребенком при пожаре на Сахалине

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В поселке Мгачи Александров-Сахалинского района Сахалинской области во время пожара погибли 34-летняя женщина и ее двухлетний сын. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Пожар произошел в одном из жилых домов. Причины возгорания неизвестны, сообщает ИА SakhalinMedia. Площадь пожара составила порядка 50 кв. м. Из здания эвакуировали 35 человек.

Полиция проводит следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам расследования будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае число погибших в результате природных пожаров возросло до восьми человек. По предварительным данным, огнем было уничтожено 827 строений, включая 518 жилых домов, нежилые постройки, 9 социальных учреждений. Пожары возникли из-за короткого замыкания электропроводок и порывов ЛЭП, а также пала сухой травы.

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