Диетолог перечислил опасные симптомы раздраженного кишечника
Раздраженный кишечник может быть одним из признаков появления опухоли. Об этом рассказал в среду, 11 мая, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург изданию Ura.ru.
«Если появились боли, подташнивания, поносы, нужно отправляться к врачу и пройти обследование, начать лечение, а через пару недель навестить врача вновь и получить при необходимости скорректированное лечение, — отметил Гинзбург.
По мнению врача, кишечные боли, расстройство желудка и раздраженный кишечник являются свидетельством серьезных болезней, например, опухолей.
При этом он уточнил, что симптомы раздраженного кишечника могут появляться по разным причинам, в том числе: диета и нехватка пищевых волокон, кисломолочных продуктов, избыток сладкой пищи и мясных изделий.
Михаил Гинзбург отметил, что важную роль в выздоровлении и восстановлении играет хороший сон, а также работа с психологом, если есть душевное неблагополучие, спровоцировавшее болезнь.
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