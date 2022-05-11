«Газпром»: Украина оставила для транзита газа из России в Европу только один вход

Украина начала пропускать российский транзитный газ только через один вход. Об этом в среду, 11 мая, заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, то, что транзит газа через территорию Украины в Европу теперь осуществляется только через один вход, существенно снижает надежность ее газоснабжения, сообщает сайт kp.ru.

Объемы газа, поступающие через Украину в Германию, снизились на 25% по сравнению с данными на 10 мая текущего года, пишет сайт aif.ru.

10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 07:00 среды, 11 мая, из-за форс-мажорных обстоятельств прекратится транзит через ГИС «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», перешедшие под российский контроль, пишет «Федеральное агентство новостей». На долю станции «Новопсков» приходилось около трети топлива, которое поставлялось из РФ в Европу, — до 32,6 млн кубометров в сутки.

Украинская сторона также предложила перевести эти объемы на ГИС «Суджа».

В «Газпроме» заявили, что никаких причин для прекращения поставок через «Сохрановку» нет, отмечает телеканал «Звезда». В компании добавили, что и эта ГИС, и «Новопсков» продолжают функционировать. Кроме того, технических возможностей для переноса транзита на «Суджу» нет.

В компании отметили, что не получили каких-либо подтверждений форс-мажора, о котором заявили в Киеве, пишет RT.

В «Газпроме» подчеркнули, что компания полностью выполняет свои обязательства по контрактам перед европейскими потребителями, пишет Life.ru. Кроме того, в компании провели оплату использования украинской ГТС.

11 мая ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков заявил «Известиям», что Украина шантажирует Евросоюз, объявив о прекращении транзита газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области. Кроме того, таким образом Киев экономит газ, отказываясь снабжать территории, которые не находятся у него под контролем, отметил эксперт.