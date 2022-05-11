Дерматолог призвала удалять родинки со стоп и ладоней

Родинки со стоп, ладоней и слизистых нужно удалять первым делом, заявила врач онколог-дерматолог высшей категории АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Машкова. Она отметила, что такие родинки могут переходить в злокачественные образования.

«Врач всегда порекомендует пациенту убрать родинки со стоп, ладоней, слизистых. Такое месторасположение родинок считается пограничным и делает их первыми претендентами на перерождение в злокачественные образования. Любая родинка на теле, лице, на волосистой части головы, особенно если она большого размера, имеет неровные края, увеличивается в размерах или подвергается прямому ультрафиолетовому излучению, может доставить человеку проблемы», — рассказала в среду, 11 мая, специалист в интервью «Газете.Ru».

По ее мнению, неизмененные родинки чаще всего не нуждаются в лечении. Однако обязательно нужно обратиться к врачу, считает Машкова, если родинка или область кожи вокруг нее начала болеть или воспалилась, изменилась форма родинки, появились узелки или точечные пигментные пятна, увеличился ее размер или поменялся цвет.

«Невусы удаляют по медицинским и косметическим показаниям. Диагностику подозрительных родинок и заключение на их удаление, как правило, выдает врач онколог-дерматолог. Для удаления чаще всего используют либо коагулятор, либо лазер. Если родинка вызывает подозрение на меланому, ее удалят хирургическим путем, захватив при этом достаточное количество здоровой ткани вокруг. Окончательный диагноз меланомы может быть установлен только после гистологического исследования. Предоперационная биопсия с помощью иглы или частичное удаление подозрительной родинки противопоказаны, чтобы избежать распространения возможной меланомы», — сказала эксперт.

20 января врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева рассказала, что если у родинки стали меняться и расплываться границы, если родинка из коричневой стала черной, розовой или синей, а также если она стала быстро расти, необходимо срочно обратиться к врачу.