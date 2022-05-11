Ветряную мельницу XIX века восстановят в Белгородской области
Ветряную мельницу, построенную в конце XIX века в селе Демидовка, восстановят в Белгородской области. Это единственный подобный объект, который уцелел после Великой Отечественной войны.
Мельница является объектом культурного наследия регионального значения. Она пострадала от пожара в 1995 году. По данным правительства Белгородской области, работы по восстановлению мельницы уже начались. Строители занимаются укреплением фундамента и обработкой дерева огнебиозащитным составом, пишет Бел.ru.
На реставрацию объекта потратят около 3,5 млн рублей. В плане работ значится восстановление каркаса, кровли и лопастей мельницы. Постройке придадут первоначальный архитектурный облик. Кроме того, планируется благоустройство территории вокруг мельницы. Там обустроят тротуары, установят наружное освещение и лавочки.
Реставрация завершится к 1 сентября 2022 года.