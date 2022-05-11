Работу саперов ВС России и ДНР сняли с коптера

В распоряжении «Известий» в среду, 11 мая, появился видеоролик работы саперов Вооруженных сил России и Донецкой Народной Республики (ДНР). Кадры сняты с дрона.

Как следует из видео, проходит плановое уничтожение мин.

Военные России и ДНР совместно работают в ходе специальной операции до защите жителей Донбасса.

Ранее в среду военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин запечатлел подготовку военных инженеров ДНР. Обучением военных занимались специалисты противоминного центра Минобороны России.

Первая группа военных инженеров уже выпустилась в Донецке. Они будут разминировать территорию Мариуполя, освобожденного от украинских националистов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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